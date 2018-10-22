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Україна, Норвегія, Чорногорія та Албанія продовжили санкції проти РФ

Новини » Політика    22.10.2018 - 18:45
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Країни приєдналися до вересневого рішення Ради Європи про продовження санкцій проти РФ до 15 березня 2019 року

Країни-кандидати на членство в Європейському союзі - Україна, Чорногорія, Албанія та член Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія приєдналися до продовження санкцій проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Ради Європи.

Як наголошується, зазначені країни приєдналися до вересневого рішенням Ради Європи, яка продовжила обмеження щодо Росії до 15 березня 2019 року.

"Європейський союз бере до відома це рішення і вітає його", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 вересня 2018 року Рада ЄС оголосила, що продовжив обмежувальні заходи через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України на подальші шість місяців.Санкції стосуються 155 фізичних осіб і організації 44. Індивідуальні санкції передбачають заморожування активів фізичних та юридичних осіб в Європейському союзі і заборону на поїздки в країни ЄС.

Крім того, 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України. Таким чином, уряду РФ доручено визначити переліки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити спеціальні економічні заходи, які застосовуються стосовно фізичних і юридичних осіб.




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