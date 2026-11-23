Албанія відкинула звинувачення у допомозі Україні під час атаки на корабель РФ у Лівії та заявила, що її територію не використовували для запуску дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У Міністерстві закордонних справ Албанії відреагували на повідомлення про те, що українські морські дрони могли атакувати російський корабель, стартувавши з території країни. Такі твердження там назвали неточними та такими, що не відповідають дійсності.

"Ці повідомлення є неточними і не відповідають фактам. Албанія не була причетна до цього інциденту, а її територія не використовувалася і не надавалася для запуску чи сприяння такій атаці", - заявили в МЗС.

У відомстві також наголосили, що звинувачення на адресу країни поширювали без перевірених доказів. Албанська сторона категорично відкинула їх і закликала авторів таких повідомлень виправити інформацію.

"Ми категорично відкидаємо ці звинувачення, які були висунуті без перевірених доказів. Ми закликаємо тих, хто відповідальний за їхнє поширення, виправити інформацію та дотримуватися точності, належної ретельності й відповідальності під час висвітлення таких делікатних питань", - підсумували в МЗС Албанії.

Атака дронів корвету "Меркурій"

Нагадаємо, перші повідомлення про вибух і пожежу на російському корветі "Меркурій" у порту Бенгазі з'явилися 22 листопада. Спочатку Naval News писало, що корабель, імовірно, знищено.

Згодом Associated Press повідомило, що до атаки морськими дронами могли бути причетні українські військові.

Згодом президент України Володимир Зеленський та СБУ підтвердили проведення української спецоперації біля берегів Лівії.