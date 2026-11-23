Албания открестилась от обвинений в помощи Украине с атакой на корабль РФ
Албания отвергла обвинения в помощи Украине во время атаки на корабль РФ в Ливии и заявила, что ее территорию не использовали для запуска дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В Министерстве иностранных дел Албании отреагировали на уведомление о том, что украинские морские дроны могли атаковать российский корабль, стартовав с территории страны. Такие утверждения там назвали неточными и не соответствующими действительности.
"Эти сообщения неточны и не соответствуют фактам. Албания не была причастна к этому инциденту, а ее территория не использовалась и не предоставлялась для запуска или содействия такой атаке", - заявили в МИД.
В ведомстве также подчеркнули, что обвинения в адрес страны распространялись без проверенных доказательств. Албанская сторона категорически отвергла их и призвала авторов таких уведомлений исправить информацию.
"Мы категорически отвергаем эти обвинения, которые были предъявлены без проверенных доказательств. Мы призываем тех, кто ответственен за их распространение, исправить информацию и соблюдать точность, надлежащую тщательность и ответственность при освещении таких деликатных вопросов", - подытожили в МИД Албании.
Атака дронов корвета "Меркурий"
Напомним, первые сообщения о взрыве и пожаре на российском корвете "Меркурий" в порту Бенгази появились 22 ноября. Первоначально Naval News писало, что корабль, вероятно, уничтожен.
Впоследствии Associated Press сообщило, что к атаке морскими дронами могли быть причастны украинские военные.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский и СБУ подтвердили проведение украинской спецоперации у берегов Ливии.
По данным спецслужбы, для удара использовали семь безэкипажных катеров украинского производства, которые были запущены с "материнского судна".
Кроме корвета Меркурий, целью стал российский сухогруз MV ANGARA, который использовался для перевозки военных грузов. Вместе с корветом затонул и вертолет Ка-27, находившийся на его борту.