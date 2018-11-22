В Албании под парламентом произошли столкновения между активистами и полицией

Фото: протесты в Албании (rophecy.net/twitter)

В результате столкновений, травмы получили по меньшей мере 12 полицейских и 3 активиста

В Албании несколько сотен демонстрантов столкнулись с полицией, когда пытались ворваться в здание парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, активисты выступают против решения правительства снести их постройки ради строительства новой дороги.

Согласно сообщению полиции, ранения получили 12 правоохранителей и 3 протестующих. Сейчас полиция разыскивает тех, кто причастен к избиению правоохранителей, а также тех, кто призывал к насильственным действиям.

Отмечается, что накануне правительство объявило о планах уничтожить 317 зданий, чтобы расширить дорогу вокруг столицы Тираны. Власть говорит, что будет покупать землю и здания у тех, кто имеет доказательства собственности и платит аренду последние три года. После этого заявления правительства люди ежедневно блокировали дорогу.

Сообщается, что во время сегодняшней акции премьер-министр Эди Рама призвал участников акции "получить то, что дает закон дает, и уйти с дороги".

Напомним, в Болгарии начались протесты из-за высокой стоимости жизни, в частности цен на топливо. Кроме столицы страны Софии, волна митингов с призывом об отставке правительства коснулась Пловдива, Добрича, Габрово, Монтаны, Ямбола, Бургаса, Варны.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил американского миллиардера и главу хедж-фонда Soros Fund Management Джорджа Сороса в финансировании протестных акций в республике в 2013 году.