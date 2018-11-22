У Албанії під парламентом сталися сутички між активістами та поліцією

Фото: протести в Албанії (rophecy.net/twitter)

У результаті сутичок, травми отримали щонайменше 12 поліцейських та 3 активістів

В Албанії декілька сотень демонстрантів зіткнулися з поліцією, коли намагалися увірватися до будівлі парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Associated Press.

Як зазначається, активісти виступають проти рішення уряду знести їхні будівлі заради будівництва нової дороги.

Згідно з повідомленням поліції, поранення отримали 12 правоохоронців та 3 протестувальників. Наразі поліція розшукує тих, хто причетний до побиття правоохоронців, а також тих, хто закликав до насильницьких дій.

Зазначається, що напередодні уряд оголосив про плани знищити 317 будівель, щоб розширити дорогу навколо столиці Тирани. Влада каже, що купуватиме землю та будівлі від тих, хто має докази власності та сплачує оренду останні три роки. Після цієї заяви уряду люди щоденно блокували дорогу.

Повідомляється, що під час сьогоднішньої акції прем'єр-міністр Еді Рама закликав учасників акції "отримати те, що вам дає закон дає, і піти з дороги".

Нагадаємо, у Болгарії почалися протести через високу вартість життя, зокрема цін на паливо. Крім столиці країни Софії, хвиля мітингів з закликом про відставку уряду торкнулася міст Пловдів, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив американського мільярдера і главу хедж-фонду Soros Fund Management Джорджа Сороса у фінансуванні протестних акцій в республіці в 2013 році.