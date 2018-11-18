В нескольких городах Болгарии начались протесты

Фото: флаг Болгарии (flagi.in.ua)

В стране начались протесты из-за высокой стоимости жизни

В Болгарии начались протесты из-за высокой стоимости жизни, в частности цен на топливо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Sofia Globe.

Издание отмечает, что помимо столицы страны Софии, волна митингов с призывом об отставке правительства затронула Пловдив, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол, Бургас, Варну. При этом в Софии количество митингующих превысило несколько сотен. В прибрежных городах Бургасе и Варне демонстранты перекрыли дороги.

Кроме того, газета отмечает, что протесты против увеличения стоимости жизни в Болгарии назначены на 19 ноября.

Напомним, 17 ноября вице-премьер-министр Болгарии Валери Симеонов подал в отставку после того, как в стране несколько недель продолжались акции протестов из-за его заявления по поводу инвалидов. В аппарате премьер-министра Болгарии Бойко Борисова заявили, что он принял заявление об отставке Симеонова. Сам вице-премьер о своей отставке заявил, что постоянная кампания в СМИ против него наносит вред не только ему, но и авторитету правительства.

Сообщается, что Симеонов отвечал в правительстве за демографическую и экономическую политику. Критикуя проект закона о людях с инвалидностью он заявил, что документ имеет целью "удовлетворить группу крикливых женщин", которые "спекулируют" на своих "якобы больных" детях-инвалидах. После того, как эти слова стали известными, в стране поднялись протесты с требованием отставки вице-премьера.