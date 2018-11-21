Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов в Турции

Фото: Джордж Сорос (GettyImages)

Эрдоган назвал Сороса "знаменитым венгерским евреем"

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил американского миллиардера и главу хедж-фонда Soros Fund Management Джорджа Сороса в финансировании протестных акций в республике в 2013 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Эрдоган назвал Сороса "знаменитым венгерским евреем".

"Это человек, у которого очень много денег и который тратит их на разделение народов и разрушает государства", - заявил он.

Протесты, о которых упомянул Эрдоган, вспыхнули в Стамбуле летом 2013 года. Тогда на площадь Таксим вышли демонстранты, которые выступали против вырубки деревьев в городском парке Гези и постройки на его месте торгового комплекса. К протестующим тогда присоединились радикалы, которые занимались провокациями. Участники акции устанавливали на площади палатки.

Вскоре их начала разгонять полиция. Силовики применяли для этого водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений были раненые и погибшие.

Отметим, ранее в статье NYT утверждалось, что когда Facebook оказалась в центре скандала с неправомерным сбором персональных данных пользователей со стороны Cambridge Analytica, компания попыталась перевести внимание общества на другие вопросы. В частности, соцсеть организовала кампанию по дискредитации своих противников.

Отмечалось, что для этого Facebook обратилась к компании Definers Public Affairs, по заказу которой проходили критические статьи об американском финансисте Джордже Соросе.