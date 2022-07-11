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Актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте

Новина українською →
Украина, Понедельник 11 июля 2022 12:43
Актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте Фото: опубликована актуальная карта боевых действий в Украине на 11 июля (иллюстрация/Генштаб ВСУ)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap.

Актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте

Российские оккупанты не оставляют попыток наступления на Донбассе, несмотря на то, что уже провалили несколько попыток штурма, в частности на Славянском и Авдеевском направлениях.

В то же время враг активизировал подготовку к боевым действиям под Бахмутом и Краматорском.

В то же время военнослужащие ВСУ освободили от оккупации село Ивановка в Херсонской области.

Как сообщалось, по данным британской разведки, российские силы готовятся к началу новых наступательных операций в Донецкой области. Непосредственной тактической целью России будет Северск.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 100 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения потери России составляют 37400 военных.

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