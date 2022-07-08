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Британская разведка назвала ближайшую цель наступления российских войск на Донбассе

Новина українською →
Украина, Пятница 08 июля 2022 08:29
Британская разведка назвала ближайшую цель наступления российских войск на Донбассе Фото: российская армия намерена атаковать Северск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска. Город находится примерно в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российские силы приостанавливают пополнение запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.

"Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели - городскому району Славянск-Краматорск", - отмечается в сводке.

Между тем, украинские силы продолжают постепенно продвигаться на юго-западном участке Херсона, говорится в сводке.

Напомним, по данным британской разведки, вдоль линии фронта в Донецкой области продолжаются сильные обстрелы, но Россия не добилась значительных успехов, войска переформировываются после наступления на прошлой неделе.

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