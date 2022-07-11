ВСУ ликвидировали еще 100 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине
Фото: оккупанты потеряли еще 100 военных (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 100 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения потери России составляют 37400 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В ведомстве заявили, что наибольшие потери российские войска понесли на Авдеевском направлении.
Общие боевые потери оккупантов на 11 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 37400 (+100) человек ликвидировано;
- танков - 1645 (+4);
- боевых бронированных машин - 3828 (+5);
- артиллерийских систем - 838 (+4);
- РСЗО - 247 (+0);
- средства ПВО - 109 (+1);
- самолетов - 217 (+0);
- вертолетов - 188 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 676 (+0);
- крылатые ракеты - 155 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2);
- специальной техники - 66 (+0).
Напомним, накануне украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.
Кроме того, ранее стали известны российские потери в результате вчерашних ударов Вооруженных сил Украины под Херсоном.