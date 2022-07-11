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Актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронті

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 12:43
Актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронті Фото: опубліковано актуальну карту бойових дій в Україні на 11 липня (ілюстрація/Генштаб ЗСУ)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на понеділок, 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Deepstatemap.

Актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронті

Російські окупанти не полишають спроб наступу на Донбасі, попри те, що вже провалили кілька спроб штурму, зокрема на Слов'янському та Авдіївському напрямках.

Водночас ворог активізував підготовку до бойових дій під Бахмутом та Краматорськом.

В той самий час військовослужбовці ЗСУ звільнили від окупації село Іванівка в Херсонській області.

Як повідомлялось, за даними британської розвідки, російські сили готуються до початку нових наступальних операцій в Донецькій області. Безпосередньою тактичною метою Росії буде Сіверськ.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 100 російських окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 37400 військових.

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