Актуальна карта війни в Україні: що змінилось на фронтах

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deepstatemap.
За даними карти, село Лиман Перший, що у Дворічанському районі, яке раніше перебувало у "зеленій" зоні, наразі перейшло у "червону" зону, якою позначають окуповані території.
Окрім того, у "сірій" невизначеній зоні опинилося село Гряниківка, що у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району.
Нагадаємо, росіяни, тікаючи з Харківської області, залишили мінний коридор. Українські військові знайшли його та знешкодили.
Окрім того, за даними британської області окупанти стають більш вразливими у районі Сватового Луганської області.
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