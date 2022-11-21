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Актуальная карта войны в Украине: что изменилось на фронтах

Фото: появилась актуальная карта боевых действий в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deepstatemap.

По данным карты, село Лиман Первый в Дворичанском районе, которое ранее находилось в "зеленой" зоне, перешло в "красную" зону, которая определяет оккупированные территории.

Кроме того, в "серой" неопределенной зоне оказалось село Гряниковка, которое находится в Дворичанской поселковой общине Купянского района.

Напомним, россияне, убегая из Харьковской области, оставили минный коридор. Украинские военные нашли его и обезвредили.

Кроме того, по данным британской области, оккупанты становятся более уязвимыми в районе Сватового Луганской области.

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харковВойна России против Украины