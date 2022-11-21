Актуальная карта войны в Украине: что изменилось на фронтах

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Deepstatemap .

По данным карты, село Лиман Первый в Дворичанском районе, которое ранее находилось в "зеленой" зоне, перешло в "красную" зону, которая определяет оккупированные территории.

Кроме того, в "серой" неопределенной зоне оказалось село Гряниковка, которое находится в Дворичанской поселковой общине Купянского района.