На акції протесту в Ізраїлі сталися сутички з поліцією, є затримані

Шосе Аялон у Тель-Авіві звільнили від протестувальників після того, як воно було заблоковане близько трьох годин. Під час акції було затримано 30 демонстрантів, в Єрусалимі затримали п'ятьох людей.

Перебуваючи на шосе, деякі протестувальники кидали на дорогу каміння, паркани, цвяхи і металеві предмети, розпалювали багаття і запускали в повітря феєрверки.

MASSIVE protests in Tel Aviv today against Netanyahu’s delay of a hostage deal. (H/T @BarakRavid) pic.twitter.com/z2LyJnkLvh — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 1, 2024

*HAPPENING NOW:* Israeli police are dispersing illegal protesters in Tel Aviv, Israel, using stun grenades.



*Israeli Police:* The police continue efforts to evacuate and disperse protesters from the Ayalon Highway, using crowd dispersal methods. At this stage, the protesters pic.twitter.com/ITyHnATNFt — (((IsraelMatzav))) (@IsraelMatzav) September 1, 2024

Поліція у відповідь випустила щонайменше чотири світлошумові гранати. Вони легко поранили кількох людей, а також збили з ніг члена парламенту від лейбористів Нааму Лазімі та її радника.

За словами Лазімі, "потім стався ще один вибух, який був близько і майже влучив прямо в нас". Вона додала, що поліцейський помітив це та відтягнув їх вбік, і що "дивом нічого не сталося, окрім кількох поверхневих синців".

Лазімі стверджує, що не було жодного вагання, коли гранати були кинуті "абсолютно зненацька і без будь-якого попередження".

Around 300,000 Israelis hold protest in Tel Aviv tonight demanding that Netanyahu government do deal right now to secure freedom of hostages still held in Gaza pic.twitter.com/gQHfX2leUn — sebastian usher (@sebusher) September 1, 2024

Поліція заявляє, що під час заворушень одна з офіцерів втратила свідомість і була госпіталізована, не уточнюючи подробиць того, що сталося.

Водночас, 51-річний демонстрант отримав травми середньої тяжкості і був госпіталізований після падіння з висоти 2,5 метрів.