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У Секторі Газа знайдено тіла шести ізраїльських заручників

Сектор Газа, Неділя 01 вересня 2024 09:35
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У Секторі Газа знайдено тіла шести ізраїльських заручників Фото: у Газі знайдено тіла шести ізраїльських заручників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїльські військові знайшли у тунелях під Сектором Газа тіла шести заручників. Вони були захоплені бойовиками ХАМАС під час жовтневого нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі заявили, що заручників вбили незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські солдати.

Серед вбитих був 23-річний американець ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін. Бойовики ХАМАС взяли його у полон на музичному фестивалі Nova 7 жовтня.

Батьки хлопця були одними з найактивніших сімей заручників. Фактично Герш Голдберг-Полін став одним з облич кризи із заручниками.

Президент США Джо Байден заявив, що тіла були виявлені під містом Рафах на півдні Гази.

Армія Ізраїлю також назвала імена інших п'ятьох жертв: Еден Єрушальмі, Кармель Гат, Альмог Сарусі, Олександр Лобанов і Орі Даніно.

У Секторі Газа знайдено тіла шести ізраїльських заручників

Фото: у Газі знайшли тіла шести заручників (cnn.com)

Що відбувається на Близькому Сході

Нагадаємо, що у жовтні минулого року бойовики ХАМАС з території Сектору Газа напали на Ізраїль. Бойовики взяли у полон сотні людей, серед них були й іноземців.

Ізраїль у відповідь почав операцію проти ХАМАС. Територію Ізраїлю було повернуто під контроль, а ЦАХАЛ продовжив бойові дії на території Сектору Газа. Ізраїльські солдати дійшли до міста Рафах.

Захід закликає Ізраїль зупинити операцію у Секторі Газа. Ізраїль та ХАМАС не можуть укласти угоду про звільнення заручників та припинення бойових дій у Газі. Переговори між сторонами тривають.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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