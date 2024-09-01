У Секторі Газа знайдено тіла шести ізраїльських заручників

Ізраїльські військові знайшли у тунелях під Сектором Газа тіла шести заручників. Вони були захоплені бойовиками ХАМАС під час жовтневого нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі заявили, що заручників вбили незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські солдати.

Серед вбитих був 23-річний американець ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін. Бойовики ХАМАС взяли його у полон на музичному фестивалі Nova 7 жовтня.

Батьки хлопця були одними з найактивніших сімей заручників. Фактично Герш Голдберг-Полін став одним з облич кризи із заручниками.

Президент США Джо Байден заявив, що тіла були виявлені під містом Рафах на півдні Гази.

Армія Ізраїлю також назвала імена інших п'ятьох жертв: Еден Єрушальмі, Кармель Гат, Альмог Сарусі, Олександр Лобанов і Орі Даніно.

Фото: у Газі знайшли тіла шести заручників (cnn.com)