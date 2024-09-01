У Секторі Газа знайдено тіла шести ізраїльських заручників
Ізраїльські військові знайшли у тунелях під Сектором Газа тіла шести заручників. Вони були захоплені бойовиками ХАМАС під час жовтневого нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі заявили, що заручників вбили незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські солдати.
Серед вбитих був 23-річний американець ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін. Бойовики ХАМАС взяли його у полон на музичному фестивалі Nova 7 жовтня.
Батьки хлопця були одними з найактивніших сімей заручників. Фактично Герш Голдберг-Полін став одним з облич кризи із заручниками.
Президент США Джо Байден заявив, що тіла були виявлені під містом Рафах на півдні Гази.
Армія Ізраїлю також назвала імена інших п'ятьох жертв: Еден Єрушальмі, Кармель Гат, Альмог Сарусі, Олександр Лобанов і Орі Даніно.
Фото: у Газі знайшли тіла шести заручників (cnn.com)
Що відбувається на Близькому Сході
Нагадаємо, що у жовтні минулого року бойовики ХАМАС з території Сектору Газа напали на Ізраїль. Бойовики взяли у полон сотні людей, серед них були й іноземців.
Ізраїль у відповідь почав операцію проти ХАМАС. Територію Ізраїлю було повернуто під контроль, а ЦАХАЛ продовжив бойові дії на території Сектору Газа. Ізраїльські солдати дійшли до міста Рафах.
Захід закликає Ізраїль зупинити операцію у Секторі Газа. Ізраїль та ХАМАС не можуть укласти угоду про звільнення заручників та припинення бойових дій у Газі. Переговори між сторонами тривають.
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