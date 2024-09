На акции протеста в Израиле произошли столкновения с полицией, есть задержанные

Шоссе Аялон в Тель-Авиве освободили от протестующих после того, как оно было заблокировано около трех часов. В ходе акции были задержаны 30 демонстрантов, в Иерусалиме задержали пять человек.

Находясь на шоссе, некоторые протестующие бросали на дорогу камни, заборы, гвозди и металлические предметы, разжигали костры и запускали в воздух фейерверки.

MASSIVE protests in Tel Aviv today against Netanyahu’s delay of a hostage deal. (H/T @BarakRavid) pic.twitter.com/z2LyJnkLvh — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 1, 2024

*HAPPENING NOW:* Israeli police are dispersing illegal protesters in Tel Aviv, Israel, using stun grenades.



*Israeli Police:* The police continue efforts to evacuate and disperse protesters from the Ayalon Highway, using crowd dispersal methods. At this stage, the protesters pic.twitter.com/ITyHnATNFt — (((IsraelMatzav))) (@IsraelMatzav) September 1, 2024

Полиция в ответ выпустила по меньшей мере четыре светошумовые гранаты. Они легко ранили нескольких человек, а также сбили с ног члена парламента от лейбористов Нааму Лазими и ее советника.

По словам Лазими, "потом произошел еще один взрыв, который был близко и почти попал прямо в нас". Она добавила, что полицейский заметил это и оттянул их в сторону, и что "чудом ничего не произошло, кроме нескольких поверхностных синяков".

Лазими утверждает, что не было никакого колебания, когда гранаты были брошены "совершенно неожиданно и без какого-либо предупреждения".

Around 300,000 Israelis hold protest in Tel Aviv tonight demanding that Netanyahu government do deal right now to secure freedom of hostages still held in Gaza pic.twitter.com/gQHfX2leUn — sebastian usher (@sebusher) September 1, 2024

Полиция заявляет, что во время беспорядков одна из офицеров потеряла сознание и была госпитализирована, не уточняя подробностей случившегося.

В то же время, 51-летний демонстрант получил травмы средней тяжести и был госпитализирован после падения с высоты 2,5 метров.