Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитися щодо припинення війни у Секторі Газа

Переговори щодо припинення війни та обміну заручниками у Секторі Газа завершилися без досягнення сторонами фінального варіанту угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Times of Israel та агентство Reuters.

Під час чергового раунду переговорів у Каїрі, ХАМАС та Ізраїль не погодилися на кілька запропонованих посередниками варіантів угоди.

Зокрема, представники палестинського угруповання відкинули нові умови, запропоновані Ізраїлем.

Ключовою проблемою на переговорах є присутність ізраїльських військових у так званому "Філадельфійському коридорі" - вузькій ділянці землі завдовжки 14,5 км уздовж південного кордону Смуги Газа з Єгиптом.

Представники ХАМАСу заявили, що Ізраїль відступив від зобов'язання вивести війська з коридору та висунув інші нові умови, включно з перевіркою переміщених палестинців, які будуть повертатися на більш густонаселену північ анклаву, коли почнеться припинення вогню.

"Ми не приймемо обговорення відступів від того, про що ми домовилися 2 липня, або нових умов", - сказав у неділю офіційний представник угруповання Усама Хамдан.

Він також повідомив, що ХАМАС передав посередникам свою відповідь на останню пропозицію, заявивши, що розмови США про неминучу угоду, не відповідають дійсності.

Делегація ХАМАС покинула Каїр після переговорів з посередниками. Угруповання підтвердило свою вимогу про те, що будь-яка угода повинна передбачати постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Сектора Газа.