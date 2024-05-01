На акції протесту в Грузії затримали 63 людини: в МВС країни повідомили подробиці

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе, учасники протесту були затримані за "дрібне хуліганство та непокору співробітнику поліції".

Водночас згадуючи про кількість постраждалих поліцеських, глава МВС країни утримався від коментарів щодо кількості постраждалих мітингувальників.

"Тим часом, під час мітингу, в ніч на 1 травня поліція інтенсивно застосовувала спецзасоби (перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети) і застосовувала грубу фізичну силу, відомо, що під час сутичок постраждали політики Алеко Елісашвілі і Леван Хабеішвілі", - зауважують в повідомленні.

Зокрема Дарахвелідзе прокоментував дії голови опозиційної партії "Національного руху" Левана Хабеішвілі, якого під час акції протесту побили грузинські правоохоронці.

"Він увірвався до кордону поліції, щоб завадити поліції виконувати свою роботу, чинив їм опір, під час чого зазнав ушкоджень. Левана Хабеішвілі одразу ж доправили до медичного закладу. За цим фактом відповідні служби забезпечують проведення необхідних слідчих дій", - сказав заступник міністра МВС Грузії.