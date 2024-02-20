На акції польських фермерів помітили плакат в підтримку РФ. Влада вже відреагувала

На протесті польських фермерів помітили плакати, на яких ті закликають російського диктатора Володимира Путіна "навести порядок в Україні". Влада Польщі вже відреагувала на провокативні заклики польських фермерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глав МВС Польщі Марчіна Кервінського та прес-службу поліції Польщі.

Що передувало

Сьогодні польські фермери в черговий раз блокували кордон з Україною. Вони виступали з банерами та плакатами. На одному з таких банерів був скандальний заклик до російського диктатора Володимира Путіна.

На плакаті було написано звернення до Путіна, у якому того закликають "навести порядок в Україні та Брюсселі". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР.

При цьому організатори протестів заявили, що кожен з учасників сам несе відповідальність за те, що написано на їх плакатах.

Реакція польської влади

Ситуацію вже прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський. Він підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

"Поліція та прокуратура проводять дії проти його автора. Згоди на такі злочинні дії не буде", - написав він у Twitter.

Водночас, за неофіційними даними, на особу, яка прикріпила цей плакат, буде складено протокол за пропаганду тоталітарного державного устрою.

Реакція поліції

Пізніше поліція Польщі повідомила, що у відношенні чоловіка, який є автором плакату відкрито кримінальне провадження.

" Порушення закону та розпалювання ворожнечі неприпустимі. Полація відреагувала на скандальні гасла під час протесту фермерів у Водзіславському районі", - сказано у повідомленні.

Блокада кордону

Нагадаємо, раніше польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".

Вже 12 лютого польські фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили й на пункті пропуску "Медика - Шегині".

Крім того, польські протестувальники розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Що відбувається на україно-польському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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