На акции польских фермеров был замечен плакат в поддержку РФ. Власть уже отреагировала

На протесте польских фермеров заметили плакаты, на которых призывают российского диктатора Владимира Путина "навести порядок в Украине". Власти Польши уже отреагировали на провокационные призывы польских фермеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter глав МВД Польши Марчина Кервинского и пресс-службу полиции Польши.

Что предшествовало

Сегодня польские фермеры в очередной раз блокировали границу с Украиной. Они выступали с баннерами и плакатами. На одном из таких баннеров был скандальный призыв к российскому диктатору Владимиру Путину.

На плакате было написано обращение к Путину, в котором призывают "навести порядок в Украине и Брюсселе". Рядом с ним было прикреплено знамя СССР.

При этом организаторы протеста заявили, что каждый из участников сам несет ответственность за то, что написано на их плакатах.

Реакция польских властей

Ситуацию уже прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский. Он подтвердил, что против автора плаката будут приняты меры.

"Полиция и прокуратура производят действия против его автора. Согласия на такие преступные действия не будет", - написал он в Twitter.

В то же время, по неофициальным данным, на лицо, прикрепившее этот плакат, будет составлен протокол за пропаганду тоталитарного государственного устройства.

Реакция полиции

Позже полиция Польши сообщила, что в отношении мужчины, который является автором плаката, открыто уголовное производство.

" Нарушение закона и разжигание вражды недопустимы. Полация отреагировала на скандальные лозунги во время протеста фермеров в Водзиславском районе", - говорится в сообщении.

Блокада границы

Напомним, ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной . Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной , было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной – КПП "Шегини-Медика".

Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика – Шегини".

Кроме того, польские протестующие приступили к более жесткому ограничению движения транспорта на границе с Украиной.

Что происходит на украино-польской границе – читайте в материале РБК-Украина.

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