На акциях против карантина в Дрездене пострадали 12 полицейских

В Дрездене, Германия, в субботу, 13 марта, прошла акция противников карантинных ограничений. В результате протеста пострадали 12 сотрудников полиции.

По данным полиции, в течение дня было установлено 47 преступлений и 943 административных правонарушения, в том числе девять физических нападений на сотрудников правоохранительных органов, семь оскорблений и два нарушения законов об оружии и собраниях.

In zahlreichen Städten demonstrieren Menschen gegen die Corona-Politik. In #Dresden eskalieren die Proteste. Auch in Berlin sind Hunderte unterwegs. Von @glr_berlin #dd1303 #Sachsenhttps://t.co/XT85v1956s — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) March 13, 2021

После акции были арестованы четыре человека в возрасте от 16 до 50 лет. Их обвиняют в нападении на сотрудников полиции.



Напомним, в нескольких городах Германии в субботу днем ​​прошли акции коронаскептиков и противников карантинных ограничений. В Дрездене были зафиксированы столкновения.

Также президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что в Германии началась третья волна пандемии коронавируса. Он выразил обеспокоенность из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Как писало РБК-Украина, в столице Австрии Вене тысячи людей вышли на митинг против карантинных ограничений 6 марта.