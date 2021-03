На акциях против карантина в Дрездене пострадали 12 полицейских

По данным полиции, в течение дня было установлено 47 преступлений и 943 административных правонарушения, в том числе девять физических нападений на сотрудников правоохранительных органов, семь оскорблений и два нарушения законов об оружии и собраниях.

In zahlreichen Städten demonstrieren Menschen gegen die Corona-Politik. In #Dresden eskalieren die Proteste. Auch in Berlin sind Hunderte unterwegs. Von @glr_berlin #dd1303 #Sachsenhttps://t.co/XT85v1956s