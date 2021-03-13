ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ряде городов Германии прошли акции коронаскептиков. В Дрездене были столкновения

Новина українською → Германия, Суббота 13 марта 2021 22:57
В ряде городов Германии прошли акции коронаскептиков. В Дрездене были столкновения Фото: протесты в Германии (tagesspiegel.de)
Автор: Юлия Струк

В нескольких городах Германии в субботу днем ​​прошли акции коронаскептиков и противников карантинных ограничений. В Дрездене были зафиксированы столкновения.

Об этом сообщает агентство DPA.

В Дрездене на улицы вышли несколько сотен сторонников движения Querdenken. Оно объединяет коронаскептиков, крайне правых и антивакцинаторов. Многие вышли без масок с лозунгами "Пандемия закончилась" и подобными.

По информации Bild, на данной акции уже произошли столкновения.

В Штутгарте сотни активистов вышли с лозунгами "С нас хватит". По данным правоохранителей, количество участников существенно превышало заявленные 750 человек. Более 80% митингующих были без масок.

Кроме того, акция из нескольких тысяч людей начала собираться в Мюнхене перед парламентом Баварии. Однако полиция ее прекратила.

"Полиция прекратила демонстрацию, так как участники не соблюдались необходимые требования", - заявили правоохранители.

О задержанных или пострадавших не сообщается.

В Дюссельдорфе на протест вышло около 2 тысяч людей, их дополнительно сопровождали около 100 автомобилей.

Напомним, в начале марта в столице Австрии Вене полиция составила протоколы об административных нарушениях относительно 3 тысяч участников акции против карантинных ограничений. В результате действий протестующих были ранены четыре силовика.

Как писало РБК-Украина, в столице Австрии Вене тысячи людей вышли на митинг против карантинных ограничений 6 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Германия протест Коронавирус
NEWS
В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский
В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации