Митинг против карантина в Австрии: полиция оштрафовала 3 тысячи участников

В столице Австрии Вене полиция составила протоколы об административных нарушениях относительно 3 тысяч участников акции против карантинных ограничений. В результате действий протестующих были ранены четыре правоохранителей.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Австрии.

Также были задержаны 42 человека, открыто 60 уголовных производств и выписано 3000 протоколов об административных нарушениях. У задержанных были изъяты ножи.

По данным министерства, были ранены четыре правоохранителя, а также работник частной охранной компании.

Напомним, в столице Австрии Вене тысячи людей вышли на митинг против карантинных ограничений. Масштабная акция протеста прошла в субботу, 6 марта. Среди них были и правоэкстремисты, а также группы протестующих из Германии. Таким образом против карантинных ограничений выступили тысячи людей.

Также сообщалось, что в Камбодже будут давать 20 лет тюрьмы за умышленное заражение коронавируса.