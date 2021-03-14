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На акціях проти карантину в Дрездені постраждали 12 поліцейських

Новость на русском → Німеччина, Неділя 14 березня 2021 06:31
На акціях проти карантину в Дрездені постраждали 12 поліцейських Фото: протести в Німеччині (tagesspiegel.de)
Автор: Даша Харченко

У Дрездені, Німеччина, в суботу, 13 березня, пройшла акція противників карантинних обмежень. В результаті протесту постраждали 12 співробітників поліції.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

За даними поліції, протягом дня було встановлено 47 злочинів і 943 адміністративні правопорушення, в тому числі дев'ять фізичних нападів на співробітників правоохоронних органів, сім образ і два порушення законів про зброю і збори.

Після акції були заарештовані чотири людини у віці від 16 до 50 років. Їх звинувачують у нападі на співробітників поліції.

Нагадаємо, в декількох містах Німеччини в суботу вдень пройшли акції коронаскептиків і супротивників карантинних обмежень. У Дрездені були зафіксовані зіткнення.

Також президент німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що в Німеччині почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Він висловив занепокоєння через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, в столиці Австрії Відні тисячі людей вийшли на мітинг проти карантинних обмежень 6 березня.

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