Акция ЛГБТ под Офисом президента: задержали еще 10 участников столкновений

Полиция Киева задержала еще десятерых противников акции ЛГБТ , которая состоялась сегодня под офисом президента. В общем, в результате столкновения, административные протоколы были составлены на двенадцать человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции .

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 173 и ст. 185, задержанным участникам столкновений грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Согласно данным следствия, двенадцать участников протеста будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям правоохранителей.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о столкновениях, которые сегодня произошли между участниками акции ЛГБТ и ее противниками.

Также РБК-Украина сообщало о том, что правоохранители задержали двух участников конфликта. Сейчас им грозит арест.