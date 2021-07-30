Акція ЛГБТ під Офісом президента: затримали ще 10 учасників сутичок

Поліція Києва затримала ще десятьох противників акції ЛГБТ , що відбулась сьогодні під Офісом президента. Загалом, внаслідок сутички, адміністративні протоколи було складено на дванадцятьох осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції .

Варто відзначити, що відповідно до ст. 173 й ст. 185, затриманим учасникам сутичок загрожує до п’ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Згідно з даними слідства, дванадцятьох учасників протесту буде притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство та непокору вимогам правоохоронців.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про сутички, які сьогодні сталися між учасниками акції ЛГБТ та її противниками.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що правоохоронці затримали двох учасників конфлікту. Наразі їм загрожує арешт.