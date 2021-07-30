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Двух участников беспорядков на Банковой задержали. Им грозит арест

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Пятница 30 июля 2021 17:15
Двух участников беспорядков на Банковой задержали. Им грозит арест Фото: Двух участников беспорядков на Банковой задержали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 30 июля, на митинге под Офисом президента правоохранители задержали двух участников. Теперь им грозит арест до 15 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников поступили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые не реагировали", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали нарушителей, после чего их доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных.

"Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения.

Правоохранители составили на них протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Двух участников беспорядков на Банковой задержали. Им грозит арест

Фото: Двух участников беспорядков на Банковой задержали (kyiv.npu.gov.ua)

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