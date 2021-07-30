Двух участников беспорядков на Банковой задержали. Им грозит арест

В пятницу, 30 июля, на митинге под Офисом президента правоохранители задержали двух участников. Теперь им грозит арест до 15 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

"Во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников поступили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые не реагировали", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали нарушителей, после чего их доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных.

"Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения.

Правоохранители составили на них протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Фото: Двух участников беспорядков на Банковой задержали (kyiv.npu.gov.ua)