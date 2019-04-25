ru
ua

Акционеры "Укрнафты" не смогли распределить прибыль за прошлый год


Компания получила 6,2 млрд грн прибыли за 2018 год

Общее собрание акционеров ПАО "Укрнафта" не смогло распределить чистую прибыль за 2018 год, поскольку на сегодня еще не обнародовано постановление Кабмина о нормативах для компаний с государственной долей. Об этом на брифинге сказал глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Витренко, "Укрнафта" получила за 2018 год 6,2 млрд грн чистой прибыли. Позиция "Нафтогаза" заключалась в том, что эти деньги максимально направить на погашение налогового долга.

Однако, отметил представитель "Нафтогаза", для компаний с государственной долей существуют определенные нормативы распределения прибыли.

В то же время на момент собрания акционеров соответствующее решение Кабмина еще не было обнародовано. Поэтому акционеры перенесли решение о распределении на следующее собрание. "Проще говоря, оставили прибыль нераспределенной", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, исполнительный директор "Группы Нафтогаз" Юрий Витренко возглавил наблюдательный совет ПАО "Укрнафта". Соответствующее решение было принято наблюдательным советом компании 11 апреля.

Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.

В ЦИК объяснили механизм финансирования дебатов на "Суспільному" Доктор Комаровский вошел в команду Зеленского
Читать все новости