ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Акціонери "Укрнафти" не змогли розподілити прибуток за минулий рік

Новини » Економіка    25.04.2019 - 17:40
Акціонери "Укрнафти" не змогли розподілити прибуток за минулий рік
Фото: Юрій Вітренко (РБК-Україна)

Компанія отримала 6,2 млрд грн прибутку за 2018 рік

Загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта" не змогли розподілити чистий прибуток за 2018 рік, оскільки на сьогодні ще не оприлюднена постанова Кабміну про нормативи для компаній з державною часткою. Про це на брифінгу сказав голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Вітренко, "Укрнафта" отримала за 2018 рік 6,2 млрд грн чистого прибутку. Позиція "Нафтогазу" полягала в тому, що ці гроші максимально направити на погашення податкового боргу.

Однак, зазначив представник "Нафтогазу", для компаній з державною часткою існують певні нормативи розподілу прибутку.

У той же час на момент зборів акціонерів відповідне рішення Кабміну ще не було оприлюднено. Тому акціонери перенесли рішення про розподіл на  наступні збори. "Простіше кажучи, залишили прибуток нерозподіленим", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, виконавчий директор "Групи Нафтогаз" Юрій Вітренко очолив наглядову раду ПАТ "Укрнафта". Відповідне рішення було ухвалено наглядовою радою компанії 11 квітня.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Роллінс допустив теоретичну можливість збереження посади в "Укрнафті" Moody's може знизити рейтинг України в разі повернення Приватбанку Коломойському
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ПриватБанкУкрнафтаНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся