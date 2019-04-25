Акціонери "Укрнафти" не змогли розподілити прибуток за минулий рік

Фото: Юрій Вітренко (РБК-Україна)

Компанія отримала 6,2 млрд грн прибутку за 2018 рік

Загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта" не змогли розподілити чистий прибуток за 2018 рік, оскільки на сьогодні ще не оприлюднена постанова Кабміну про нормативи для компаній з державною часткою. Про це на брифінгу сказав голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Вітренко, "Укрнафта" отримала за 2018 рік 6,2 млрд грн чистого прибутку. Позиція "Нафтогазу" полягала в тому, що ці гроші максимально направити на погашення податкового боргу.

Однак, зазначив представник "Нафтогазу", для компаній з державною часткою існують певні нормативи розподілу прибутку.

У той же час на момент зборів акціонерів відповідне рішення Кабміну ще не було оприлюднено. Тому акціонери перенесли рішення про розподіл на наступні збори. "Простіше кажучи, залишили прибуток нерозподіленим", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, виконавчий директор "Групи Нафтогаз" Юрій Вітренко очолив наглядову раду ПАТ "Укрнафта". Відповідне рішення було ухвалено наглядовою радою компанії 11 квітня.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.