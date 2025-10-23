Акціонери Tesla на порозі історичного рішення: чи отримає Маск рекордний пакет виплат

Так, на завершення телефонної конференції щодо фінансових результатів Tesla Ілон Маск, найбагатша людина світу, звернувся до акціонерів із проханням схвалити його майбутній пакет виплат на 1 трильйон доларів. Акціонери голосуватимуть щодо компенсаційного пакета на щорічних зборах компанії, які відбудуться 6 листопада в Остіні.

Варто зазначити, що до цього моменту розмова з акціонерами була доволі стандартною: обговорювалися ініціативи Tesla у сфері штучного інтелекту, роботи Optimus та сервіс роботаксі.

А далі Маск висловив стурбованість, що його можуть усунути через рекомендації консультантів ISS та Glass Lewis, які, на його думку, "не мають жодного уявлення про інтереси акціонерів".

Крім того, він також різко розкритикував консультантів із питань голосування акціонерів, які виступили проти плану.

"Я просто вважаю, що має бути достатньо контролю за голосуванням, щоб забезпечити сильний вплив, - але не настільки, щоб мене не могли звільнити, якщо я зійду з розуму", - сказав Маск, перебиваючи фінансового директора компанії на завершення 75-хвилинної конференції.

Водночас, фінансовий директор Tesla Вайбгав Танежа, виступаючи наприкінці конференції, запевнив, що комітет ради директорів, який розробляв пакет компенсації, передбачив, що Маск не отримає жодних переваг, якщо акціонери не отримають значної прибутковості.