Тарифи Трампа вдарили по Маску: статки впали нижче 300 млрд доларів, - Bloomberg

Статки Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче 300 млрд доларів, оскільки тарифи президента США Дональда Трампа впливають, зокрема, на його найближче оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У понеділок після того, як акції Tesla продовжили падіння, Маск втратив 4,4 млрд доларів. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки бізнесмена опустилися до 297,8 млрд доларів. Це сталося після втрати 31 млрд у четвер і п'ятницю минулого тижня. Починаючи з 2025 року, відомий підприємець втратив уже 134,7 млрд доларів.

Маск виявився шостим за величиною аутсайдером у списку Bloomberg 500 найбагатших людей світу (зазнав шостих за величиною збитків серед усіх сил мільярдерів у понеділок). Загалом індекс упав на 271 млрд доларів - третій найгірший день за всю історію.

Видання додало, що падіння статків Маска є продовженням його розвороту. Зокрема, акції Tesla різко зросли після обрання Трампа, піднявши статки мільярдера до рекордних висот. Відтоді роль бізнесмена як високопоставленого радника президента США зробила компанію Tesla "мішенню для протестів і вандалізму як усередині країни, так і за кордоном".

"Поляризуюча поведінка генерального директора-мільярдера і його активність у соціальних мережах відштовхують потенційних покупців і змушують власників автомобілів Tesla дистанціюватися від його політики і зіпсованого бренду компанії", - додало Bloomberg.

Загалом акції компанії впали більш ніж на 50% з моменту рекордного максимуму в середині грудня.