Перша людина в історії: статки Маска оцінюють у 500 млрд доларів, - Forbes

У середу, 1 жовтня, мільярдер Ілон Маск став першою в історії людиною зі статками в півтрильйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Станом на 15:30 за східним часом, статки найбагатшої людини на планеті оцінювалися в 500 млрд доларів (у середу до вечора 499,1 млрд).

Таким чином, Ілон Маск, який у грудні став першою людиною в історії зі статками в 400 млрд доларів, випереджає Ларрі Еллісона на 150 млрд доларів, який посів 2 місце.

Ба більше, зараз Ілон Маск перебуває на півдорозі до того, щоб стати першим у світі трильйонером.

Зростання акцій компаній

У середу акції Tesla зросли на 4%, збільшивши статки підприємця приблизно на 9,3 млрд доларів. І інвестори радіють такій перспективності.

Як пише Forbes, вартість акцій компанії майже подвоїлася відтоді, як Ілон Маск оголосив у квітні про свій відхід з посади очільника Департаменту ефективності державного управління (DOGE), щоб більше займатися Tesla.

"Ринкова капіталізація Tesla повернулася в межах 10% від історичного максимуму, досягнутого в грудні, а 12% частка Маска в компанії тепер оцінюється в 191 мільярд доларів", - пише видання.

Крім того, ракетобудівна компанія SpaxeX, яку Маск заснував у 2002 році, оцінюється в 400 млрд доларів, порівняно з 350 млрд доларів у грудні 2024 року. Йому належить близько 42% акцій компанії вартістю 168 млрд доларів.

Також є компанія xAI Holding, яку Маск заснував у березні 2025 року і об'єднав із купленою у 2022 соцмережею Х (колишній Twitter). Об'єднана компанія оцінюється в 113 млрд доларів. Підприємцю належить близько 53% xAI Holding вартістю 60 млрд доларів.

Маск на шляху до трильйона

Видання нагадало, що досягнення позначки в 500 млрд доларів - це лише остання із серій досягнень Маска за останні 5 років. Ще в березні 2020 року його статки оцінювали всього в 24,6 млрд доларів, а в серпні завдяки зростанню акцій Tesla він став п'ятою людиною в історії, чиї статки досягли 100 млрд доларів.

"Якщо він продовжить у тому ж дусі, Маск може стати першим у світі трильйонером до березня 2033 року, коли настане перша з двох дат набрання чинності його пакетом винагород Tesla в розмірі 1 трильйона доларів", - пише Forbes.

Але як зазначив Ілон Маск, ця нагорода - не просто гроші.

"Справа не в "компенсації", а в тому, щоб у мене було достатньо впливу на Tesla, щоб гарантувати безпеку, якщо ми побудуємо мільйони роботів. Якщо в майбутньому мене просто виженуть із консультаційних фірм акціонерів-активістів, які навіть не володіють акціями Tesla, мене таке майбутнє не влаштовує", - писав Маск у Х у вересні.