Акционеры Tesla на пороге исторического решения: получит ли Маск рекордный пакет выплат

Так, в завершение телефонной конференции по финансовым результатам Tesla Илон Маск, самый богатый человек мира, обратился к акционерам с просьбой одобрить его будущий пакет выплат на 1 триллион долларов. Акционеры будут голосовать по компенсационному пакету на ежегодном собрании компании, которое состоится 6 ноября в Остине.

Стоит отметить, что до этого момента разговор с акционерами был довольно стандартным: обсуждались инициативы Tesla в сфере искусственного интеллекта, роботы Optimus и сервис роботакси.

А дальше Маск выразил обеспокоенность, что его могут отстранить из-за рекомендаций консультантов ISS и Glass Lewis, которые, по его мнению, "не имеют никакого представления об интересах акционеров".

Кроме того, он также резко раскритиковал консультантов по вопросам голосования акционеров, которые выступили против плана.

"Я просто считаю, что должно быть достаточно контроля за голосованием, чтобы обеспечить сильное влияние, - но не настолько, чтобы меня не могли уволить, если я сойду с ума", - сказал Маск, перебивая финансового директора компании в завершение 75-минутной конференции.

В то же время, финансовый директор Tesla Вайбгав Танежа, выступая в конце конференции, заверил, что комитет совета директоров, который разрабатывал пакет компенсации, предусмотрел, что Маск не получит никаких преимуществ, если акционеры не получат значительной прибыльности.