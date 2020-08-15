Акции солидарности и заявления Лукашенко: что сейчас происходит в Беларуси

В Беларуси после выборов президента вспыхнул антиправительственный протест. Тем временем действующий президент Александр Лукашенко говорит о внешнем вмешательстве, что сейчас происходит в Беларуси - в материале РБК-Украина.

Протесты возле Белтелерадиокомпании

Возле здания Белтелерадиокомпании протестуют люди с плакатами "Плакат - не автомат" и "Извинениями крики в ИВС не заглушишь".

К зданию приехали заместитель премьер-министра Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Они под крики людей "Правду!" и "Позор!" зашли в здание.

Отметим, Национальные вещатели стран Балтии обратятся в Европейский вещательный союз (ЕВС) по вопросу продолжения членства в организации Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларуси.

По словам генерального директора гостелерадио Литвы LRT Гарбачяускайте-Будрене, протестующих избивают на улицах и мучают в камерах, чего государственное телевидение Белоруссии как бы не замечает.

Акции солидарности

На станции метро "Пушкинская", что в Минске, проходит многотысячный митинг-реквием в память о погибшем Александре Тарайковском. Родственники прощались с Тарайковским в ритуальном зале на улице Ольшевского. Похоронят активиста на Западном кладбище Минска.

Фото: митинг памяти по погибшему (tut.by)

Тем временем, в регионах Беларуси люди выходят на протест, а также на акции солидарности. В часности, Лельчицы Гомельской области образовали цепь солидарности. А жители Могилева требуют диалога с мэром.

Заявления Лукашенко

Издание TUT.BY сообщает, что Александр Лукашенко сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси сделал несколько заявлений.

По его словам, в стране есть свое созданное по Конституции правительство, а странам, которые в настоящее время пытаются выступать посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя.

"Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - заявил он.

Как отреагировал Запад

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что санкции ЕС в отношении Беларуси будут только персональными.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что выборы в Беларуси были нечестными. Он считает, что белорусские власти должны начать диалог с гражданским обществом.

Напомним, белорусский президент накануне выборов главы государства заявил, что против его страны идет гибридная война.

Отметим, штаб Светланы Тихановской начал формировать совет по передаче власти.