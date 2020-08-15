Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

В штабе сообщили, что принимаются заявки от потенциальных членов
Штаб главной опонентки действующей власти Беларуси Светланы Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти в стране. Не все желающие войдут в его основной состав, но "все смогут делиться идеями".
Об этом сообщила пресс-служба штаба на своей странице в одной из российских соцсетей.
В штабе сообщили, что принимаются заявки от потенциальных членов.
"Мы начинаем формирование координационного совета. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - отмечается в сообщении.
Критерии для принятия в координационный совет:
Напомним, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.
Ранее сообщалось, что по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.