Акції солідарності і заяви Лукашенка: що зараз відбувається в Білорусі

У Білорусі після виборів президента спалахнув антиурядовий протест. Тим часом чинний президент Олександр Лукашенко говорить про зовнішнє втручання, що зараз відбувається в Білорусі - в матеріалі РБК-Україна.

Акції солідарності

На станції метро "Пушкінська", що у Мінську, проходить багатотисячний мітинг-реквієм в пам'ять про загиблого Олександра Тарайковского. Родичі прощалися з Тарайковским в ритуальному залі на вулиці Ольшевського. Поховають активіста на Західному кладовищі Мінська.

Фото: мітинг пам'яті за загиблим (tut.by)

Тим часом у регіонах Білорусі люди виходять на протест, а також на акції солідарності. Зокрема, Лельчиці Гомельської області утворили ланцюг солідарності. А жителі Могильова вимагають діалогу з мером.

Заяви Лукашенка

Видання TUT.BY повідомляє, що Олександр Лукашенко сьогодні на нараді в Центрі стратегічного управління у Міністерстві оборони Білорусі зробив кілька заяв.

За його словами, в країні є свій створений за Конституцією уряд, а країнам, які в даний час намагаються виступати посередниками, слід в першу чергу навести лад у себе.

"Просто хочу ще раз сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо", - заявив він.

Як відреагував Захід

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що санкції ЄС проти Білорусі будуть тільки персональними.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що вибори в Білорусі були нечесними. Він вважає, що білоруська влада повинна почати діалог з громадянським суспільством.

Нагадаємо, білоруський президент напередодні виборів глави держави заявив, що проти його країни йде гібридна війна.

Зазначимо, штаб Світлани Тихановской почав формувати раду з передачі влади.