Акции "Северного потока" и "Северного потока-2" могут арестовать

Источники РБК-Украина подтверждают, что работа в этом направлении ведется

Арбитражный процесс между российским газовым монополистом "Газпром" и Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в отрасли.

Так, отмечается, что речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По данным собеседника агентства, эти акции уже заморожены.

Агентство подчеркивает, что в пресс-службе "Газпрома" пока лишь проинформировали, что занимаются выяснением этого вопроса, а представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.

При этом источники РБК-Украина, знакомые с ситуацией, подтверждают, что работа в этом направлении ведется, но пока не известно итоговое решение.

Напомним, ранее "Газпром" направил апелляцию в суд округа Свеа в Швеции с требованием полностью отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с НАК "Нафтогаз" по транзитному контракту, поскольку в компании подозревают, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования "Нафтогаза", постановив, что "Газпром" должен заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. Также арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ.