"Газпром" подозревает подмену судьи во время спора с "Нафтогазом"

Российская компания подала апелляцию на полную отмену решения суда по делу с "Нафтогазом"

Российский газовый монополист "Газпром" направил апелляцию в суд округа Свеа в Швеции с требованием полностью отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз" по транзитному контракту. В "Газпроме" подозревают, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом, сообщает РБК.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров", - заявили в компании.

В "Газпроме" отметили, что решение по этому спору имеет "чрезвычайно высокое значение" для сторон, а вмешательство посторонних людей в судебный процесс является нарушением арбитражного соглашения.

Так, в компании подчеркивают, что заключение лингвиста дает основание для полной отмены решения суда по делу с НАК "Нафтогаз".

"Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены", - заявили в "Газпроме".

Напомним, как сообщалось, "Газпром" не будет выплачивать украинскому "Нафтогазу" 2,5 млрд долларов, пока не получит решение апелляционного суда шведского округа Свеа.

Ранее Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования "Нафтогаза", постановив, что "Газпром" должен заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. Также арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ. В конечном итоге, российский "Газпром" задолжал НАК "Нафтогаз Украины" почти 2,6 млрд долларов.