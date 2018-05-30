Акції "Північного потоку" і "Північного потоку-2" можуть заарештувати

Джерела РБК-Україна підтверджують, що робота в цьому напрямку ведеться

Арбітражний процес між російським газовим монополістом "Газпром" і Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" по транзитному контракту може зачепити акції проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". Про це повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на джерело в галузі.

Так, відзначається, що мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. За даними співрозмовника агентства, ці акції вже заморожені.

Агентство підкреслює, що в прес-службі "Газпрому" поки лише поінформували, що займаються з'ясуванням цього питання, а представник Nord Stream 2 на даний момент недоступний для коментарів.

При цьому джерела РБК-Україна, знайомі з ситуацією, підтверджують, що робота в цьому напрямку ведеться, але поки не відомо підсумкове рішення.

Нагадаємо, раніше "Газпром" направив апеляцію до суду округу Свеа в Швеції із вимогою повністю скасувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з НАК "Нафтогаз" по транзитному контракту, оскільки в компанії підозрюють, що значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж частково задовольнив вимоги "Нафтогазу", ухваливши, що "Газпром" має заплатити українській компанії 4,63 млрд доларів за недопоставку газу по транзитному договору. Також арбітраж зобов'язав "Нафтогаз" виплатити "Газпрому" 2 млрд доларів за вже поставлений газ.