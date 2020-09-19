На акции протеста в Минске задержали более 300 человек, - правозащитники

В Минске во время сегодняшней акции протеста задержали несколько сотен митингующих. Правозащитники продолжают собирать информацию о задержанных сегодня.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

По предварительным данным правозащитников, по состоянию на 21:00 было известно о 320 задержанных участников сегодняшних протестов.

Некоторых митингующих уже отпустили. Среди задержанных - сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская.

Кроме того, в Мозыре был задержан Денис Голубцов с братьями.

В то же время издание TUT.by пишет, что милиция начала отпускать задержанных. С Фрунзенского РУВД отпустили около 25 задержанных. Всего их там было около 40.

Напомним, сегодня в Минске проходила женская акция протеста. Митингующие прошли колонной по улицам белорусской столицы, выражая протест действующему президенту Александру Лукашенко. Протестующие требовали новых выборов и освобождения политзаключенных.

Силовики попытались разогнать протестующих возле ТЦ "Айсберг", тогда же была задержана известная белорусская активистка.

Позже столичная милиция заявила о задержании более 10 участников сегодняшней акции протеста.

Кроме того, оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала от силовиков освобождения всех задержанных сегодня женщин.