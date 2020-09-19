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На акції протесту в Мінську затримали понад 300 осіб, - правозахисники

Автор: Дмитро Левицький

У Мінську під час сьогоднішньої акції протесту затримали декілька сотень мітингувальників. Правозахисники продовжують збирати інформацію про затриманих сьогодні.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

За попередніми даними правозахисників, станом на 21:00 було відомо про 320 затриманих учасників сьогоднішніх протестів.

Деяких мітингувальників вже відпустили. Серед затриманих - співробітниця посольства Британії Інна Ромашевська.

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Крім того, у Мозирі був затриманий Денис Голубцов з братами.

Водночас видання TUT.by пише, що міліція почала відпускати затриманих. З Фрунзенського РУВС відпустили близько 25 затриманих. Всього їх там було близько 40.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходила жіноча акція протесту. Мітингувальники пройшли колоною вулицями білоруської столиці, висловлюючи протест чинному президенту Олександру Лукашенку. Протестувальники вимагали нових виборів та звільнення політв'язнів.

Силовики спробували розігнати протестувальників поблизу ТЦ "Айсберг", тоді ж була затримана відома білоруська активістка.

Пізніше столична міліція заявила про затримання понад 10 учасників сьогоднішньої акції протесту.

Крім того, опозиціонерка Світлана Тіхановська вимагала від силовиків звільнення всіх затриманих сьогодні жінок.

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