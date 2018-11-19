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Nissan заявляет, что уволит Карлоса Гона за растрату средств компании

Новости » Транспорт    19.11.2018 - 16:35
Nissan заявляет, что уволит Карлоса Гона за растрату средств компании
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Карлоса Гона обвиняют в использовании денег компании в личных целях

Японский производитель автомобилей Nissan заявляет, что уволит своего главу Карлоса Гона после обвинений в использовании денег компании в личных целях и других серьезных нарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, в компании Nissan утверждают, что на основе доклада информатора в течение нескольких месяцев расследовали возможное неподобающее поведение Гона и директора-представителя Грега Келли.

Напомним, ранее в Японии арестовали главу совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.

Как известно, Карлос Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет работать над сохранением стабильности корпорации Renault, ее обьединения с Nissan, а также сотрудников компании.

Президент Франции пообещал защитить сотрудников Renault на фоне ареста главы Nissan После ареста главы Renault-Nissan-Mitsubishi акции Renault упали на 15%
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