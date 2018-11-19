Nissan заявляет, что уволит Карлоса Гона за растрату средств компании

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Карлоса Гона обвиняют в использовании денег компании в личных целях

Японский производитель автомобилей Nissan заявляет, что уволит своего главу Карлоса Гона после обвинений в использовании денег компании в личных целях и других серьезных нарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, в компании Nissan утверждают, что на основе доклада информатора в течение нескольких месяцев расследовали возможное неподобающее поведение Гона и директора-представителя Грега Келли.

Напомним, ранее в Японии арестовали главу совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.

Как известно, Карлос Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет работать над сохранением стабильности корпорации Renault, ее обьединения с Nissan, а также сотрудников компании.