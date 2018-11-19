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Президент Франції пообіцяв захистити співробітників Renault на тлі арешту голови Nissan

Новини » Політика    19.11.2018 - 15:52
Президент Франції пообіцяв захистити співробітників Renault на тлі арешту голови Nissan
Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Він зазначив, що коментувати звинувачення, висунуті проти гендиректора альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, поки рано

Франція буде працювати над збереженням стабільності корпорації Renault, її об'єднання з Nissan, а також співробітників компанії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він зазначив, що коментувати звинувачення, висунуті проти гендиректора альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, поки рано.

"Як акціонер французький уряд буде залишатися пильним в питанні стабільності альянсу, групи Renault і її співробітників, яких держава повністю підтримує", - сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше в Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона.

Повідомлялося, що японський автомобілебудівний концерн Nissan Motor Co запропонує звільнити Гона з поста голови ради директорів на наступному засіданні ради. Також агентство пише, що компанія підтвердила, що Гон використовував Nissan Motor Co в особистих цілях.

Як відомо, Карлос Гон займає керівні пости в Renault з кінця 1996 року. У 1999 році, коли Renault і Nissan стали стратегічними партнерами, він був переведений в японську компанію на посаду директора з виробництва, а роком пізніше став її президентом і гендиректором.

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Новини України Еммануель МакронNissan
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