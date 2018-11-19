После ареста главы Renault-Nissan-Mitsubishi акции Renault упали на 15%

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Снижение стоимости акций связано с арестом главы компании Карлоса Гона

Акции компании Renault подешевели почти на 15% после ареста Карлоса Гона, который возглавляет ​альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные биржи Euronext Paris.

По состоянию на 13:20 акции снижались на 13% - до 56,3 евро.

Ранее в ходе торгов цена акций падала на 14,85% и составляла 55,1 евро.

Отметим, ранее в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.

Сообщалось, что японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co предложит уволить Гона с поста председателя совета директоров на следующем заседании совета. Также агентство пишет, что компания подтвердила, что Гон использовал Nissan Motor Co в личных целях.

Как известно, Карлос Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором.

С 2005 года также занимает должности президента и гендиректора Renault.