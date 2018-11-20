Акції Nissan подешевшали до мінімуму за 2,5 роки у зв'язку з арештом Карлоса Гона

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Останній раз за такою ціною акції компанії торгувалися в червні 2016 року

Акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії Карлоса Гона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані investing.com.

Як повідомляється, в ході торгів на Токійській біржі 20 листопада вони втратили в ціні понад 5,4% (до 950,7 японських ієн за акцію).

Останній раз за такою ціною акції компанії торгувалися в червні 2016 року. Впали в ціні і акції складається з Nissan в альянсі компанії Mitsubishi Motor - на 6,85% (до 680 ієн за акцію). Ради директорів обох компаній прийняли рішення усунути Гона від керівництва.

Зазначимо, станом на 19 листопада акції компанії Renault подешевшали майже на 15%.

Раніше в Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона.

Повідомлялося, що японський автомобілебудівний концерн Nissan Motor Co запропонує звільнити Гона з поста голови ради директорів на наступному засіданні ради. Також агентство пише, що компанія підтвердила, що Гон використовував Nissan Motor Co в особистих цілях.

У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція буде працювати над збереженням стабільності корпорації Renault, її об'єднання з Nissan, а також співробітників компанії.