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Активність ворога в повітрі підвищилася: Гуменюк про вишукування Росією нової тактики

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Одеська область, Вівторок 04 квітня 2023 13:29
Активність ворога в повітрі підвищилася: Гуменюк про вишукування Росією нової тактики Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красинський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Останнім часом фіксується активність ворога в повітрі. Це може свідчити про пошук окупантами нової тактики атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо, що активність ворога в повітрі останніми днями значно підвищилась. Зокрема, і з вишукуванням нової тактики, вчинення тиску на мирне населення, в тому числі і в тилових регіонах", - сказала Гуменюк.

Вона також пояснила, чому під час нічної атаки "Шахедів" в Одеській області почули вибухи ще до оголошення повітряної тривоги.

"Так, насправді спочатку почули роботу ППО, а потім сигнали повітряної тривоги. Але я хочу нагадати, що ворог вишукує нову тактику і може вдаватися до будь-яких хитрощів, щоб обійти нашу протиповітряну оборону. Так сталося й цього разу", - зазначила Гуменюк.

За її словами, використовуючи особливості запуску іранських дронів, окупанти намагаються використати рельєф узбережжя і прибережних територій.

"Зокрема, пуск "Шахедів" на дуже низькій відстані від води, понад морем вони йшли. А це ускладнює, як правило, виявлення системами ППО ворожих цілей", - звернула увагу Гуменюк.

На тлі чого вона нагадала, що Україна все ще потребує системи раннього виявлення ворожих цілей.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська атакували дронами південь України. Було зафіксовано до 17 пусків "Шахедів", із них 14 знищено.

Додамо, що під час атаки ворог влучив по одному з підприємств в Одеській області, там виникла пожежа.

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