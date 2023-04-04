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Нічний удар по Одесі: війська РФ запустили 17 "шахедів", більшу частину збили

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Київ, Вівторок 04 квітня 2023 04:13
Нічний удар по Одесі: війська РФ запустили 17 "шахедів", більшу частину збили Фото: війська РФ запустили 17 "шахедів", більшу частину збили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 4 квітня, російські військові атакували Україну з південного напрямку за допомогою ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що в цілому зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, ймовірно, з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів".

Нічний удар по Одесі: війська РФ запустили 17 &quot;шахедів&quot;, більшу частину збили

Раніше повідомлялося, що війська РФ сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе, частина повітряних цілей була збита.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні вночі, 4 квітня, пролунали гучні вибухи, повітряну тривогу в місті було оголошено після події.

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