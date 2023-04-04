Активность врага в воздухе повысилась: Гуменюк рассказала о поиске Россией новой тактики

В последнее время фиксируется активность врага в воздухе. Это может свидетельствовать о поиске оккупантами новой тактики атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем, что активность врага в воздухе в последние дни значительно повысилась. В частности, и с изысканием новой тактики, оказания давления на мирное население, в том числе и в тыловых регионах", - сказала Гуменюк.

Она также объяснила, почему во время ночной атаки "Шахедов" в Одесской области услышали взрывы еще до объявления воздушной тревоги.

"Да, на самом деле сначала услышали работу ПВО, а потом сигналы воздушной тревоги. Но я хочу напомнить, что враг выискивает новую тактику и может прибегать к любым уловкам, чтобы обойти нашу противовоздушную оборону. Так случилось и в этот раз", - отметила Гуменюк.

По ее словам, используя особенности запуска иранских дронов, оккупанты пытаются использовать рельеф побережья и прибрежных территорий.

"В частности, пуск "Шахедов" на очень низком расстоянии от воды, по морю они шли. А это затрудняет, как правило, выявление системами ПВО вражеских целей", - обратила внимание Гуменюк.

На фоне чего она напомнила, что Украина все еще нуждается в системе раннего выявления враждебных целей.

Напомним, что сегодня ночью российские войска атаковали дронами юг Украины. Были зафиксированы до 17 пусков "Шахедов", из них 14 уничтожены.

Добавим, что во время атаки враг попал по одному из предприятий в Одесской области, там возник пожар.

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