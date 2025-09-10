"Акт війни": у США відреагували на проникнення російських БпЛА в Польщу

Конгресмен США Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі та закликав надати Україні зброю для ударів по РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Джо Вілсона в соціальній мережі Х.

Так, республіканець, конгресмен Джо Вілсон (Південна Кароліна) різко розкритикував останні дії Росії, заявивши, що використання іранських Shahed-дронів проти НАТО - члена Польщі є "актом війни".

Він закликав адміністрацію Трампа негайно дати відсіч таким діям. За його словами, необхідно терміново ввести суворі санкції, здатні знищити російську військову машину, та надати Україні озброєння, яке дозволить завдавати ударів по території РФ.

Вілсон додав, що у Кремлі більше не задовольняються лише агресією проти України - тепер Москва випробовує рішучість НАТО, заявивши, що "в Росії не існує кордонів". Він закликав Захід показати Росії, що існують межі, за які не можна виходити.

Дана заява викликає підвищений інтерес, адже вона:

характеризує дії Росії як пряме порушення територіальної цілісності НАТО;

вимагатиме від США та їхніх союзників швидкої відповіді - як політичної, так і військової;

вносить новий елемент напруги у вже складну геополітичну ситуацію в регіоні.

Не менш жорстку заяву щодо порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками зробив сенатор-демократ та член Судового комітету Сенату США Дік Дурбін.

За його словами, такі інциденти є "чітким попередженням", що російський диктатор Путін випробовує рішучість Альянсу захищати Польщу та країни Балтії.

"Після тієї різанини, яку Путін продовжує чинити в Україні, ці вторгнення не можна ігнорувати, - наголосив сенатор.

Він також закликав союзників до більш рішучої реакції на агресивні дії РФ, щоб не допустити подальшої ескалації та загроз для східного флангу НАТО.