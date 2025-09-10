"Акт войны": в США отреагировали на проникновение российских БпЛА в Польшу

Конгрессмен США Джо Уилсон обвинил Россию в объявлении войны Польше и призвал предоставить Украине оружие для ударов по РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Джо Уилсона в социальной сети Х.

Так, республиканец, конгрессмен Джо Уилсон (Южная Каролина) резко раскритиковал последние действия России, заявив, что использование иранских Shahed-дронов против НАТО - члена Польши является "актом войны".

Он призвал администрацию Трампа немедленно дать отпор таким действиям. По его словам, необходимо срочно ввести строгие санкции, способные уничтожить российскую военную машину, и предоставить Украине вооружение, которое позволит наносить удары по территории РФ.

Уилсон добавил, что в Кремле больше не довольствуются только агрессией против Украины - теперь Москва испытывает решимость НАТО, заявив, что "у России не существует границ". Он призвал Запад показать России, что существуют границы, за которые нельзя выходить.

Данное заявление вызывает повышенный интерес, ведь оно:

характеризует действия России как прямое нарушение территориальной целостности НАТО;

потребует от США и их союзников быстрого ответа - как политического, так и военного;

вносит новый элемент напряжения в уже сложную геополитическую ситуацию в регионе.

Не менее жесткое заявление о нарушении воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками сделал сенатор-демократ и член Судебного комитета Сената США Дик Дурбин.

По его словам, такие инциденты являются "четким предупреждением", что российский диктатор Путин испытывает решимость Альянса защищать Польшу и страны Балтии.

"После той резни, которую Путин продолжает совершать в Украине, эти вторжения нельзя игнорировать, - подчеркнул сенатор.

Он также призвал союзников к более решительной реакции на агрессивные действия РФ, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и угроз для восточного фланга НАТО.